У Криму вдарили по нафтобазі, а у Новоросійську атакували базу ВМС: все, що відомо про вибухи

У росіян ніч на 4 серпня видалася неспокійною. Спочатку вибухи пролунали у Феодосії, що в окупованому Криму, а згодом – у Новоросійську, який розташований у Краснодарському краї.

Російські пропагандисти традиційно звинувачують Україну в атаці безпілотниками. Усе, що відомо про вибухи в Криму та Росії – передає 24 Канал.

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У Феодосії могли атакувати нафтобазу

Близько о 03:10 у мережі почали повідомляти, що у Феодосії чули звуки, схожі на вибухи. Деякі користувачі заявляли, що чули гул, ніби летів безпілотник. Після цього вибухи посилилися й почала працювати російська ППО.

Як росіяни намагалися збити "дрони" у Феодосії: дивіться відео

Ймовірно, у ніч на 4 серпня була атакована нафтобаза. На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, як засоби ППО намагаються щось збити, але дарма. Після кількох спроб ліквідувати літальний апарат, все ж відбулося влучання, ймовірно, у нафтобазу.

У Феодосії, ймовірно, атакували нафтобазу: дивіться відео

Місцеві жителі також повідомляли, що після вибухів у місті почали їздити карети швидкої та машини рятувальників.

До слова, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк прокоментувала вибухи у тимчасово окупованій Феодосії.

Вітер попутний насіння бавовни несе,

– сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Дивіться на карті, де розташована Феодосія

У Росії вибухи пролунали біля бази ВМС

У місті Новоросійськ, що у Краснодарському краї, вранці 4 серпня пролунали вибухи. Пропагандистські ЗМІ почали бідкатися, що місто буцімто атакували морські дрони.

Як повідомляють у мережі місцеві жителі, було чути постріли автоматів, з яких, ймовірно, намагалися збити невідомі дрони. Після цього у воді наче "щось спалахнуло".

У Новоросійську щось горить у воді: дивіться відео

Звуки пострілів у Новоросійську: дивіться відео

Журналісти BBC також розповіли, що, за повідомленнями місцевих, звуки вибухів також лунали вночі й поблизу морського порту в місті. Також вибухи чули й в населеному пункті Південна Озєрєєвка, де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Ба більше, у мережі зазначають, що під атакою невідомих морських дронів опинилася російська база військово-морських сил. Зокрема, про це свідчить і нібито атака на "нафтовий маяк". Крім того, росіяни стверджують, що атаку "відбили" 2 судна.

Вибухи у Новоросійську – більше у галереї

Як російське міноборони прокоментувало вибухи

Міноборони Росії традиційно звинуватило в атаці на Крим та Краснодарський край Україну. Коментуючи вибухи у Феодосії, росіяни заявили, що буцімто ліквідували 13 літальних апаратів.

"Чергові засоби ППО знищили 10 українських БпЛА, ще три дрони противника були придушені засобами РЕБ, постраждалих та руйнувань немає", – мовиться у повідомлені росіян.

Ба більше, російське міноборони вже кваліфікувало події у Криму як теракт.

У ніч на п'ятницю припинено спробу українських військ здійснити теракт за допомогою безпілотників по об'єктах на території Криму,

– заявило російське міноборони.

Новоросійськ, за повідомленнями пропагандистів, нібито атакувало 2 морських дрони. Їх, ясна річ, росіяни теж "ліквідували" й "відбили усі атаки".

"ЗСУ в ніч на п'ятницю двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійська. Ворожі апарати було виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази", – відзвітували у Росії.

Мер Новоросійська також прокоментував вибухи у місті. Він заявив, що "військові підрозділи ефективно відпрацювали із захисту міста-героя". Ба більше, він наголосив, що буцімто "усі об'єкти життєзабезпечення та логістики знаходяться під надійним захистом".

Як росіяни відбивали атаку: дивіться відео

Атаку надводних безпілотників в акваторії "відбивали" екіпажі кораблів "Оленогорський горняк" та "Суворовець".

Судна, які "відбивали атаку" / Фото росЗМІ

У Новоросійську заборонили рух суден

Росіяни у своїх заявах суперечать один одному. Поки російське міноборони звітує й розповідає байки, що буцімто у Новоросійську відбили всі атаки, в акваторії біля інциденту заборонили рух суден.

Як довго триватиме обмеження – окупанти не повідомляють. Як і не пояснюють причин, адже атаку нібито відбили й загрози немає. Разом з тим, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що у Новоросійську друга після Севастополя морська військова база росіян. За його словами, саме у цьому місці окупанти ховають свої кораблі від дронів в Криму.

Дивіться на карті, де розташований Новоросійськ

Судна "відбили атаку", але є нюанс

У мережі почали з'являтися кадри, на яких показали судна, що "відбивали" атаку дронів під ранок 4 серпня. Цікаво, що місцева влада вихвалялася, що буцімто "пошкоджень немає".

Проте опубліковані у мережі кадри свідчать про зворотне. На них видно, як військовий корабель "Оленогорський горяник" похилився на бік. Згодом його почали буксирувати у невідомому напрямку.

Російський корабель, який "відбив атаку": дивіться відео