У лісі під березою: ще в одному місці Росії виявили масове поховання вагнерівців
Злочинна організація ПВК "Вагнера", власником якої є Євген Пригожин, масово втрачає своїх бойовиків. Нещодавно у Новосибірську виявили величезне кладовище з загиблими на війні в Україні вагнерівцями.
Про це інформують російські телеграм-канали. На опублікованому відео видно, що величезна територія поблизу березового лісу заповнена свіжими могилами з характерними жовто-червоними вінками, передає 24 Канал.
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Для вагнерівців виділили цілий квартал
Зазначають, що десятки вбитих бойовиків Пригожина поховали на Гусинобродському цвинтарі.
Один із кварталів цвинтаря заповнений могилами з однаковими хрестами, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).
У Новосибірську розрослось кладовище вагнерівців: дивіться відео
На більшості з них встановлено вінки з жовтими та червоними квітами, характерними для ПВК "Вагнера". На деяких могилах помічені лише вінки у квітах російського прапора.
За попередньою інформацією, на кладовищі з'явилися понад 200 могил. Багато імен на хрестах, які вдалося перевірити, раніше не згадувалися в офіційних повідомленнях про загибель військовослужбовців на війні в Україні.
Це вже не вперше, коли масові поховання вагнерівців ретельно приховуються. Очевидно, що Пригожин намагається вихвалятись перед міноборони країни-агресорки, однак насправді його злочинна організація невдовзі закінчиться.
Інші масові поховання вагнерівців
- Нещодавно в Іркутську виявили аж 2 поховання загиблих в Україні російських загарбників. Обидва поховання організовані на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом. Проте кладовище вагнерівців заховане якомога далі, аж біля лісу.
- Додамо, що могилами вагнерівців найбільше переповнений Краснодарський край. Місцева мешканка Гарячого Ключа розповіла, що на місцевому цвинтарі щоденно ховають бойовиків ПВК. Жінка за кадром бідкається, що всі могили свіжі та їм немає ані кінця, ані краю. Причому, зі слів очевидиці, ліквідовані вагнерівці усіх вікових категорій: від молодого до старого.
- Російських злочинців ховають не лише на Батьківщині. Одне масове поховання виявили і на Луганщині. У селищі Голубівка (стара назва – Кіровськ), поблизу Луганська, виявили 42 свіжі могили окупантів, які, ймовірніше за все, воювали у складі ПВК "Вагнера".