Ворог прорвався у Новосілку, – DeepState

Вдень в неділю, 16 лютого, в DeepState зазначили, що противник прорвався у Новосілку. Ворожа механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом змогла прорватися в населений пункт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис DeepState.

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Росіяни прорвалися в Новосілку

В DeepState повідомили, що механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка. Вчергове помітна тактика окупантів, коли попереду колони йде танк, скоріше за все, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості.

На жаль, колона пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу. При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що наразі в селі перебуває близько 20-ти піхотинців, які пробують закріплюватися, ховатися в будинках.

"Скоріше за все їх будуть вибивати з села і проживуть вони недовго. Можливо, з часом з'являться відео ураження самої колони при її відході", – вказали в DeepState.



Ворог прорвався у Новосілку / Фото DeepState