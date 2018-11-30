Нововведення для українців: внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн за 10 хвилин

Поки що ця послуга доступна лише у Києві, де вона успішно працює вже майже місяць, проте незабаром нею можна буде скористатися і в інших містах.

За робочим столом, не виходячи з дому, Вікторія оформлює свій майбутній закордонний паспорт. Відтепер документи для отримання його й ID-картки можна заповнити онлайн на офіційному сайті.

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Для цього необхідно ввести номер ідентифікаційного коду, персональні дані, зазначте вік особи, для якої оформлюється паспорт, після того необхідно отримати QR-код, на якому прихована вся інформація, що заповнювалась. Дані не зберігаються на серверах Державної міграційної служби, все виключно конфіденційно. Паспорт можуть отримати громадяни віком від 16, проте наразі лише у Києві.

"Удома все це зробити набагато легше та зручніше, на все про все я витратила максимум 10 хвилин", – запевнила Вікторія.



Час очікування при оформленні паспорта вдома

Згодом з видрукованим QR-кодом вона прямує до міграційної служби, де працівники перевіряють дані. Після виправлення помилок, беруть відбитки пальців, зразок електронного підпису та роблять фото.

І після максимум десяти хвилин у кабінеті Вікторія вже поспішає у своїх справах. Відтак, з новою послугою українці витрачатимуть менше часу на оформлення документів і стояння у чергах. І це не єдині переваги.

Особа також отримує вичерпний перелік документів, які вона має подати.Це дуже важливий момент, тому що це виключає будь-які вимагання додаткових довідок безпосередньо в підрозділах,

– сказав начальник управління комунікацій Державної міграційної служби Сергій Гунько.

Наразі послугою скористалися вже понад 700 українців.