Зеленський призначив нову очільницю Івано-Франківської ОДА

9 липня 2021 , 09:33
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Джерело:

Офіс Президента

Світлана Онищук очолила Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше вона працювала заступником голови ОДА.

Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський. Глава держави напередодні зустрівся з чиновницею в Офісі Президента.

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Що президент сказав під час зустрічі

Він вручив їй службове посвідчення й побажав успіхів на посаді задля створення успіху Івано-Франківщини, уродженкою якої є Онищук.

Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу ОДА ще ефективнішою,
– наголосив Зеленський.

Він також озвучив посадовиці основні пріоритети на посаді. Серед них – розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

Що відомо про Світлану Онищук

  • Онищук родом із селища Заболотів, що на Івано-Франківщині. Народилася у 1984 році. Доктор наук з державного управління.
  • Навчалася у Снятинському сільськогосподарському технікумі за напрямом "бухгалтерський облік". Випустилася у 2002 році.
  • Згодом здобула освіту й у Прикарпатському національному університеті імені Стефаника за напрямом "правознавство". 
  • Свою кар'єру Світлана Онищук почала у 2002 році – тоді вона працювала юридичним консультантом приватної агрофірми.
  • Від 2012 року змінила кілька посад у Нацагентстві України з питань державної служби, а також у його регіональних підрозділах.
  • У вересні 2019 року обійняла посаду заступниці голови Івано-Франківської ОДА, аж до свого призначення у липні 2021 року.
Автор: Ірина Буртик