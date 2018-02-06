Ноздровську вбивали кілька людей: резонансна заява батька загиблої

Батько вбитої юристки Ірини Ноздровської – Сергій Дуняк – висловив переконання, що до скоєння цього злочину причетний Юрій Россошанський та ще кілька осіб. Відповідну заяву він зробив 6 лютого під час засідання Обухівського суду Київської області.

Про це повідомляє "Обозреватель".

"Він (Юрій Россошанський) не сам скоїв цей злочин. Якби він вбивав, то донька залишила б подряпини на ньому... Думаю, що вбивали декілька осіб, а Россошанський був присутній, потім тіло доньки відвезли на машині і кинули в річку", – припустив Дуняк

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Батько Ноздровської також запевнив, що якби зустрів Россошанського, "то задушив би його".

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. 9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.