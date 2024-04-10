Росія може підвищити захист НПЗ: для Кремля це створить нову проблему

Російська нафтопереробна галузь суттєво постраждала від ударів українськими дронами по заводах. Звісно, росіяни незабаром можуть забезпечити кращий захист НПЗ. Але це може призвести до негативних наслідків.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що у Росії можуть збільшити кількість мобільно-вогневих груп та перекинути засоби ППО ближче до вразливих НПЗ. Але це "оголить" інші військові цілі для України.

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На війні всі вчаться

Українські дрони на сьогодні мають такий радіус дії, що можуть досягнути фактично до будь-якого російського нафтопереробного заводу. Втім для того, щоб справді потужно впливати на процес виробництва палива в Росії, удари мусять мати масований та систематичний характер.

Нафтопереробні заводи – цілі самі по собі вразливі. Їхні больові точки можна уразити небагатьома дронами, не потрібна навіть дуже потужна боєголовка. Всім відоме їхнє місце розташування, тому не треба бути великим розвідником, щоб з'ясувати, де цей завод і яка у нього больова точка,

– наголосив Давид Шарп.

Після серії успішних ударів українськими дронами по НПЗ на території Росії, для ворога стало зрозуміло, що це був лише початок. Тобто вони можуть попрацювати над кращим захистом об'єктів нафтопереробної галузі.

"Всі сторони вчаться. Це можуть бути мобільно-вогневі групи, базування засобів ППО безпосередньо біля об'єктів та багато іншого. Можна припустити, що ефективність захисту підвищиться. Але з іншого боку, українці можуть підвищити ефективність засобів нападу: через кількість, якість і тактику", – зазначив військовий оглядач.

Так, справді росіяни можуть попрацювати над тим, щоб забезпечити надійніший захист об'єктам нафтопереробної галузі. Однак і тут є нюанс. Адже якщо до них перемістять засоби ППО чи сформують мобільно-вогневі групи – інші важливі об'єкти у Росії можуть залишитися без захисту. Звісно, через величезну територію та велику кількість привабливих військових цілей, росіяни просто не зможуть захистити геть усе.

Удари по НПЗ вже мають наслідки для Росії