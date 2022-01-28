Нуланд пожартувала про горілку в трубах "Північного потоку-2": у Росії гумор не оцінили

Заступниця держсекретаря США жартома запропонувала прокачувати через "Північний потік-2" російську горілку. У Москві гумор Нуланд "не зайшов" і у Путіна одразу відреагували "порадою".

Слова Вікторії Нуланд прокоментував "РИА Новости" речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Прессекретар російського президента зазначив, що, мовляв, якісь спроби жартувати – вже позитив у цій ситуації.

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Пєсков закинув США нагнітання ситуації в Європі

Нехай краще жартують, ніж займаються нагнітанням обстановки в Європі,

– сказав Пєсков.

Такий цікавий спосіб використання "Північного потоку-2" Нуланд запропонувала під час брифінгу 27 січня. Заступниця Ентоні Блінкена зауважила, що наразі газопровід – це просто шмат металу на дні океану.

Нуланд підхопила ідею журналіста

При цьому Нуланд лише підхопила слова журналіста, який запропонував використовувати труби для "прокачування" не лише газу, а й оливкової олії та горілки.

Заступниця держсекретаря США нагадала, що "Північний потік-2" не є сертифікований у Європі. Також Вашингтон має намір добитись зупинки газопроводу, якщо Росія нападе на Україну.

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Останні новини щодо "Північного потоку-2":

Документація газопроводу "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу, саме тому сертифікацію проєкту зупинили.

У Німеччині запевняли, що це питання – суто економічне, а не політичне.

В МЗС Росії припустили, що сертифікація проєкту може затягнутись до літа 2022 року.

Українське Міненерго хоче брати участь у сертифікації, проте для цього запит має розглянути Єврокомісія.

Про те, як Україна хоче оскаржити сертифікацію газопроводу, у відео: