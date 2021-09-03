Нульова толерантність до таких порушень, – "слуга" Гетманцев про ДТП за участі Трухіна

Данило Гетманцев впевнений, що питання ДТП за участі Олександра Трухіна розглянуть під час засідання фракції "Слуги народу". Водночас до уваги братимуть лише факти, а не дані, які публікували у соцмережах.

Гетманцев наголосив: він згодний з тим, що Трухін "долучений до ДТП". Водночас наразі потрібно отримати докази, хто перебував за кермом у мить аварії.

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За словами Гетманцева, якщо Трухін все-таки був водієм, необхідно з'ясувати деталі про його стан. Це – принципові питання, на які необхідно отримати відповідь.

Гетманцев пообіцяв: як тільки будуть перші відомості, інцидент розглянуть під час засідання фракції "Слуги народу".

Ми не будемо замовчувати. У нас нульова толерантність до таких порушень,

– наголосив Гетманцев.

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