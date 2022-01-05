У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок
У Казахстані продовжують вирувати масштабні протести. В Алмати та столиці країни – Нур-Султані відключили телефонний зв'язок.
Раніше з'явилась інформація, що по всій країні відключили інтернет. На такий крок пішов місцевий оператор "Казахтелеком".
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Відключення зв'язку в містах відбулось майже водночас
Відключення телефонного зв'язку відбулось майже водночас і у столиці і у місті республіканського значення – близько 17:00.
Казахські ЗМІ недоступні навіть за кордоном
Ще раніше з'явились проблеми з доступом до казахських ЗМІ. В країні, охопленій протестами, вони були недоступні. Та й навіть з-за кордону на них зайти неможливо. Зі своїми рідними казахи, що перебувають за межами Казахстану, могли з важкістю зв'язатись телефоном або з допомогою месенджерів. Проте зараз це практично неможливо.Зверніть увагу! За даними організації Netblock, станом на 5 січня майже вся країна відключена від інтернету – рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.
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Головне про масштабні протести в Казахстані:
- Протести в Казахстані тривають ще з 3 січня.
- 5 січня вони спалахнули з новою силою.
- Влада пішла на поступки мітингувальникам: знизили ціну на газ та відправили у відставку уряд, проте це хвилю гніву людей не спинило.
- У найбільших містах країни – Алмати та Нур-Султані палають адміністративні будівлі та машини.
- Кількість постраждалих перевищила 500.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припустив, що може відправити у відставку і парламент.
Дивіться відео про те, що відбувається в Казахстані: