У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок

У Казахстані продовжують вирувати масштабні протести. В Алмати та столиці країни – Нур-Султані відключили телефонний зв'язок.

Раніше з'явилась інформація, що по всій країні відключили інтернет. На такий крок пішов місцевий оператор "Казахтелеком".

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Відключення зв'язку в містах відбулось майже водночас

Відключення телефонного зв'язку відбулось майже водночас і у столиці і у місті республіканського значення – близько 17:00.

Казахські ЗМІ недоступні навіть за кордоном

Ще раніше з'явились проблеми з доступом до казахських ЗМІ. В країні, охопленій протестами, вони були недоступні. Та й навіть з-за кордону на них зайти неможливо. Зі своїми рідними казахи, що перебувають за межами Казахстану, могли з важкістю зв'язатись телефоном або з допомогою месенджерів. Проте зараз це практично неможливо.

За даними організації Netblock, станом на 5 січня майже вся країна відключена від інтернету – рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.

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Головне про масштабні протести в Казахстані:

Протести в Казахстані тривають ще з 3 січня.

5 січня вони спалахнули з новою силою.

Влада пішла на поступки мітингувальникам: знизили ціну на газ та відправили у відставку уряд, проте це хвилю гніву людей не спинило.

У найбільших містах країни – Алмати та Нур-Султані палають адміністративні будівлі та машини.

Кількість постраждалих перевищила 500.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв припустив, що може відправити у відставку і парламент.

Дивіться відео про те, що відбувається в Казахстані:

Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Ціна на нього, зауважимо, у Казахстані в рази менша за українську. Разом з тим Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади. Ймовірно, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.