Секретні переговори й таємні рішення: NYT розкрив шлях Зеленського й Байдена до ATACMS

Майже від початку повномасштабного вторгнення Україна заявляла, що потребує ракет ATACMS. Водночас Джо Байден тривалий час казав "ні".

Водночас український лідер не переставав говорити про ATACMS. Тиск на Байдена був шаленим. Зокрема, з боку Конгресу.

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Під час саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський не приховував свого розчарування через відмову США передавати ракети ATACMS. Тоді президент України наголошував: "немає рішення". Зеленський наголосив, що "краще не порушувати це питання, тому що є очікування людей, військових, усіх".

На тому, щоб надати Україні більше зброї, наполягав й Ентоні Блінкен – державний секретар США. Тим часом Ллойд Остін – глава Пентагона – вважав, що передання Україні ATACMS може ослабити Штати.

Вже восени 2023 року Джейк Салліван організував групу, яка провела детальний аналіз ситуації. Одним з ключових аргументів "за" було те, що Україні передали Storm Shadow, й Владімір Путін нічого не зробив. Зрештою, в адміністрації Байдена підтримали передання Україні ATACMS. Згодом своє "так" сказав й президент США.

Зеленський подякував Байдену

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Він наголосив, що отримання далекобійних ракет ATACMS дуже надихнуло українців. Президент подякував США за виконання домовленостей у сфері оборони.