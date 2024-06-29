Два дні поспіль індійську столицю заливають сильні дощі. Негода спричинила обвалення даху в міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді.

У Нью-Делі під тиском великої кількості води обвалилася стеля в міжнародному аеропорті. Надзвичайний інцидент трапився вночі 28 червня.

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Негода в індійській столиці

Зазначається, що дах впав у зоні вильоту першого терміналу. Відомо, що він був нещодавно відремонтований. Наразі всі вильоти першого терміналу тимчасово призупинили, а стійки реєстрації закриті з міркувань безпеки.

Ми щиро шкодуємо про те, що сталося, і просимо вибачення за завдані незручності,

– йдеться у заяві аеропорту.

На жаль, через обвалення даху щонайменше одна людина загинула. Ще восьмеро зазнали поранень. Також декілька автомобілів завалило уламками. У мережі показали страшні кадри з місця події.

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Що відбувалося в аеропорту Індіри Ганді: дивіться відео

Наслідки потужної зливи у Нью-Делі / Фото Respective Owner / Voice of America

: Міжнародний аеропорт Індіри Ґанді – аеропорт в Делі, названий на честь колишнього прем'єр-міністра Індії Індіри Ґанді. Це найзавантаженіший аеропорт в Індії за числом рейсів та другий за пасажирообігом. Аеропорт є головним хабом цивільної авіації в Національному столичному регіоні. Раніше він використовувався ВПС Індії, але пізніше управління ним було передане цивільній Адміністрації аеропортів країни.

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