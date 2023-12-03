У Нью-Йорку трапилася моторошна різанина: серед загиблих – дві дитини

У боро Квінс у Нью-Йорку 3 грудня трапилася масштабна різанина. Внаслідок цього загинули 4 людини, в тому числі 2 дитини.

Крім того, ще 3 людей зазнали ножових поранень внаслідок різанини. Наразі поліція проводить ретельне розслідування та вивчає всі обставини інциденту.

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У Квінсі була велика різанина

Журналісти BBC розповіли, що поліція отримала дзвінок у службу 911 о 05:10 за місцевим часом, коли молода дівчина сказала, що її двоюрідний брат "вбиває членів її родини". Усе це відбулося у районі Фар Рокавей у Квінсі.

Зрештою двох офіцерів направили за адресою на 22-й вулиці Біч, де вони побачили чоловіка, який виходив з багажем. Коли поліціянти спробували поговорити з чоловіком, він вихопив ножа, вдаривши одного працівника поліції в районі шиї та грудей, а іншого – в голову.

Один із поліціянтів зрештою зміг дістати зброю та застрелити підозрюваного. Коли на місце події направили більше працівників поліції, вони виявили 11-річну дівчинку біля входу в будинок. Її доставили ​​в лікарню, але пізніше та померла від травм.

Після того, як пожежна служба Нью-Йорка прибула на місце події, екстрені служби виявили в будинку тіла трьох інших людей: 12-річного хлопчика, 44-річної жінки та 30-річного чоловіка. Згодом виявили поранену 61-річну жінку, яку доставили ​​в лікарню з численними ножовими пораненнями.

Поліція вважає, що всі жертви померли внаслідок ножових поранень, а на місці події було знайдено кухонний ніж для біфштексів. Наразі поліція Нью-Йорка вважає підозрюваним 39-річного Кортні Гордон, якого раніше арештовували за домашнє насильство в Бронксі.

На момент нападу чоловік гостював у своїх рідних у Квінсі. Наостанок у поліції повідомили, що розслідування триває, але особу, яка подзвонила у 911, опитують у відділку.

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