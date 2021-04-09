Обговорять оборону і туризм: Зеленський зустрінеться з Ердоганом, – ЗМІ

Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, завітає до Туреччини з робочим візитом. Там в українського лідера запланована зустріч з президентом Реджепом Ердоганом.
Джерело:"РБК-Україна"
Турецьке агентство "Анадолу" повідомило, що Зеленський та Ердоган зустрінуться о 9:00. Переговори відбудуться у межах українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.
Зауважте Тут вирішується доля країни, – Зеленський про поїздку на Донбас
Які питання обговорять президенти
- Оборонного сектору;
- угоду про вільну торгівлю;
- туризму.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- Володимир Зеленський з дружиною Оленою 4 квітня відвідали Катар. Там український лідер зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили експорт українського аграрної продукції до Катару, а також – залучення катарських інвестицій у розвиток України.
- Окрім того, 9 стало відомо, що Зеленський вже наступного тижня може відвідати Францію. У Парижі український президент планує обговорити з французьким лідером Емануелем Макроном питання загострення конфлікту на Донбасі.