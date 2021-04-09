Обговорять оборону і туризм: Зеленський зустрінеться з Ердоганом, – ЗМІ

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Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, завітає до Туреччини з робочим візитом. Там в українського лідера запланована зустріч з президентом Реджепом Ердоганом.

Джерело:

"РБК-Україна"

Турецьке агентство "Анадолу" повідомило, що Зеленський та Ердоган зустрінуться о 9:00. Переговори відбудуться у межах українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.

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Які питання обговорять президенти

  • Оборонного сектору;
  • угоду про вільну торгівлю;
  • туризму.

Закордонні візити Зеленського: останні новини

  • Володимир Зеленський з дружиною Оленою 4 квітня відвідали Катар. Там український лідер зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили експорт українського аграрної продукції до Катару, а також – залучення катарських інвестицій у розвиток України.
  • Окрім того, 9 стало відомо, що Зеленський вже наступного тижня може відвідати Францію. У Парижі український президент планує обговорити з французьким лідером Емануелем Макроном питання загострення конфлікту на Донбасі.
Зауважте! У квітні Зеленський також зустрівся зі Стюартом Пічем – очільником Військового комітету НАТО.