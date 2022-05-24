Обіцяють знищувати: на Запоріжжі партизани залишають для окупантів листівки

Українські партизани в тимчасово окупованих містах залишають російським загарбникам листівки.

Партизани на Запоріжжі залишають окупантам послання з закликом вертатись додому або готуватись до знищення на українській землі так, як раніше підпільники знищували нацистів, передає 24 канал.

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Листівки із такими заявами та погрозами Нюрнберзького трибуналу для російських загарбників з'явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах Запорізької області.

Продовжують традиції предків

Відео зі зверненням до росіян опублікували в соцмережах територіальної оборони Збройних Сил України.

Текст листівок

Российский солдат, если ты не хочешь быть нацистом 21 века, то уходи с нашей земли! В ином случае тебе ждет участь гитлеровский солдат и нюрнбергский трибунал!

Ми чтим память наших дедов-партизан и продолжаем их традиции по уничтожению сил врага на оккупированных территориях.

Листівки окупантам від Партизанського руху України: фото

Листівки адресовані росіянам розклеюють біля під’їздів будинків, на бетонних стовпах, зупинках громадського транспорту, медичних закладах тощо.

У Запорізькі області активно працює партизанський рух

Знищувати російських окупантів українським військовим допомагає на тимчасово окупованих територіях активний партизанський рух.

Українці не погоджуються жити під російською окупацією, тому чинять потужний супротив росіянам.

Відомо, що партизани підірвали залізничні шляхи перед ворожим бронепотягом. Цей транспорт охороняв шляхи з Криму до Мелітополя. Завдяки відважним українським захисникам росіяни добряче перелякалися. Цю інформацію підтвердив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Також мелітопольські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Проте Кремль намагається приховати ці факти і лише активніше та прискіпливіше перевіряє транспорт у місті, шукаючи партизанів.

Партизани працюють не лише на Запоріжжі

Українські партизани у Новій Каховці на Херсонщині також вже залишали загарбникам послання. Вони наголошували, що Каховка – це Україна, а всіх окупантів чекає смерть, адже партизани слідкують за ними.

Радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що партизанський рух є і в Криму, і в Херсоні, а російські війська, і окупаційна адміністрація чудово про це знають. Також Арестович нагадав, що ще під час Другої світової війни Херсонська область мала чудову партизанську традицію.

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