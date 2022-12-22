Обійшлось без карти: Лукашенко пояснив раптову перевірку боєготовності військ

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку знову привиділась "загроза" з боку сусідніх країн. Тому, за його словами, він оголосив "раптову перевірку" військ.

Диктатор каже, що перевірку провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію. Таку заяву Лукашенко видав на нараді з військовими та силовим блоком. Її оприлюднили на його офіційному сайті, передає 24 канал.

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Лукашенко готується до уявної "агресії проти Білорусі"

Самопроголошений президент заявив, мовляв, "хочеш миру – готуйся до війни".

Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розгорнута агресія. Принаймні таку готовність з боку наших сусідів ми бачимо,

– сказав Лукашенко.

Диктатор розповідає, нібито знає, хто "підштовхує в спину сусідів", щоб ті, начебто створювали напругу на кордонах.

Лукашенко перевірив 2 напрямки

Так, Лукашенко сказав, що перевіряли 2 напрямки: західний та північно-західний. Там провели тренування та навчання сил швидкого реагування в армії.

"Про всяк випадок. Усі ми повинні навчатися", – підсумував він.

Крім того, диктатор нагадав, що у Білорусі та Росії, "згідно з давнім договором", створено угруповання збройних сил "для спільного реагування на загрози Союзній державі".

Перевірка військ у Білорусі: що відомо

У Білорусі 13 грудня почали раптову перевірку військ за наказом Лукашенка. Війська висунулись у призначені райони, здійснили їхнє інженерне обладнання, організували охорону та оборону, а також мали навести мостові переправи через річки Неман та Березина.

До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.

Зазначимо, в інформаційному просторі все частішу лунають заяви про можливий наступ з Білорусі. Однак розвідка запевняє, що наразі загроза – низька, але ЗСУ готові до оборони на Півночі.