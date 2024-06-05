Суб'єктивна оцінка Міноборони, – Веніславський про взяття на облік 17-річних за кордоном
Джерело:"Радіо Свобода"
Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився про взяття на військовий облік 17-річних українців за кордоном. Парламентар зазначив, що у законі про мобілізації такої норми немає.
Про те, що українцям, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, треба ставати на облік казали у міністерстві оборони. Для цього, як наголошували, треба приїхати в ТЦК в Україну.
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Веніславський дав пояснення щодо взяття на облік 17-річних за кордоном
Депутат від партії "Слуга народу" зазначив, що заява речника Міністерства оборони, що юнаки віком від 17 років зобов'язані будуть приїхати, – це суб'єктивна оцінка міністерства. За словами члена комітету Верховної Ради ця заява має бути підкріплена якось нормативно-правовими актами.
За словами Веніславського, в законі про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають приїхати й стати на облік.
Депутат також пообіцяв порушити питання щодо інформаційної політики Міністерства оборони під час обговорення в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Веніславський звернув увагу на недоліки в інформаційній політиці відомства, пов'язані з мобілізацією.
Що відомо про взяття 17-річних українців за кордоном на облік
- Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 4 червня зазначив, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік у ТЦК. Водночас стати на військових облік неможливо дистанційно – потрібно особисто з'явитися в ТЦК та СП, що функціонують лише всередині України.
- Лазуткін додав, що якщо відповідні особи хочуть бути громадянами України й пов'язують своє майбутнє з нашою державою, то це варто зробити.
- Однак уже наступного дня віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 17-річні українці, які зараз перебувають за кордоном, отримають відтермінування щодо взяття на військовий облік. Для цього вже розроблено відповідну постанову.
- Зокрема, як зазначила Верещук, це допоможе суттєво полегшити навантаження на ВЛК. Водночас відповідно до цієї постанови, взяття на облік буде відтерміновано або до повернення допризовників і призовників в Україну, або до завершення воєнного стану в країні.