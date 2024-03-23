Частина визнаних "обмежено придатних" після скасування норми зможе служити в бойових бригадах
Обмежено придатні до служби у війську громадяни України повторно пройдуть медичний огляд. Після повторної процедури їх можуть визнати або придатними, або непридатними.
Про це розповів народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону в суботу, 23 березня, інформує 24 Канал.
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Що сказав Веніславський
Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах,
– зазначив сказав народний обранець Федір Веніславський.
До слова, Верховна Рада 21 березня ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист (№ 10313). Він, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом 9 місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними".
Поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.
Крім цього, законопроєкт також закріплює, що в разі загибелі військовослужбовця його сім'я отримає грошову виплату в 15 мільйонів гривень.
Що говорили про повторне проходження ВЛК для "обмежено придатних" в Міноборони
- Військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
- Вона зазначила, що ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок.
- За її словами, самі військові та їхні рідні просили врегулювати це питання.