Мобілізація у жовтні: чи можуть забрати на службу обмежено придатних

Обмежено придатні до військової служби також можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. Однак служити вони будуть у підрозділах, які не потребують сильної фізичної підготовки.

В Україні триває воєнний стан, тож військовозобов'язані чоловіки у віці від 16 до 60 років підпадають під загальну мобілізацію.

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Придатність чоловіка до служби визначає ВЛК

Якщо відстрочки немає, військовозобов'язаних відправляють на проходження ВЛК, де визначається рівень придатності до військової служби. Саме лікарі з військово-лікарської комісії мають вказувати в рішення про обмежену придатність, де можна і де не можна служити чоловіку.

Закон України забороняє відправляти обмежено придатних на службу в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті і спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення). Проте й обмежено придатним робота знайдеться.

Куди можуть направити обмежено придатного

Таких військовозобов'язаних можуть направити на службу в частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК, установах, організаціях та навчальних закладах.

Хто підпадає під мобілізацію в Україні: