Мобілізація у жовтні: чи можуть забрати на службу обмежено придатних
Джерело:New voice
Обмежено придатні до військової служби також можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. Однак служити вони будуть у підрозділах, які не потребують сильної фізичної підготовки.
В Україні триває воєнний стан, тож військовозобов'язані чоловіки у віці від 16 до 60 років підпадають під загальну мобілізацію.
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Придатність чоловіка до служби визначає ВЛК
Якщо відстрочки немає, військовозобов'язаних відправляють на проходження ВЛК, де визначається рівень придатності до військової служби. Саме лікарі з військово-лікарської комісії мають вказувати в рішення про обмежену придатність, де можна і де не можна служити чоловіку.
Закон України забороняє відправляти обмежено придатних на службу в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті і спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення). Проте й обмежено придатним робота знайдеться.
Куди можуть направити обмежено придатного
Таких військовозобов'язаних можуть направити на службу в частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК, установах, організаціях та навчальних закладах.
Хто підпадає під мобілізацію в Україні:
- придатні та обмежено придатні чоловіки у віці від 27 до 60 років, якщо вони мають чи не мають військового досвіду;
- придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу запасі після строкової служби, закінчили військову кафедру або вищі військові навчальні заклади;
- придатні та обмежено придатні призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу – на контракт із ЗСУ;
- жінки-військовозобов'язані, які закінчили ВВНЗ або військову кафедру і проходять службу в запасі від 18 до 60 років;
- жінки від 18 років – за мобілізацією і на контракт, якщо їх спеціальність потрібна та вони придатні за станом здоров’я до служби;
- колишні жінки-військовослужбовиці, які мають звання та звільнилися у запас з військової служби та залишаються військовозобов'язаними;
- зняті з військового обліку – після постановки на облік;
- виключені з військового обліку військовозобов'язані, якщо вони визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану рішенням ВЛК, якщо вони не користуються правом на відстрочку, і якщо вони не засуджені за тяжкий злочин.