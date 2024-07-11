Мобілізація в Україні: чи позбавлять ухилянтів водійських посвідчень після 16 липня

Новий закон про мобілізацію в Україні зобов'язує військовозобов'язаних чоловіків оновити свої облікові дані до 16 липня. Після цього терміну на ухилянтів, які не оновили свої дані вчасно, можуть бути накладені певні обмеження.

Зокрема, ці обмеження можуть стосуватися права на керування транспортним засобом. Чи позбавлять ухилянтів водійських посвідчень після 16 липня, згідно з законом про мобілізацію, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Яка буде ситуація з водійськими правами в ухилянтів після 16 липня

Згідно з новим законом про мобілізацію, в Україні з 16 липня 2024 року почне працювати механізм притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків, які своєчасно не оновили у ТЦК свої військово-облікові дані. Це означає, що водії, які порушили правила мобілізації, ризикують залишитися без водійських посвідчень.

Водночас якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить військо-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо зробити це буде неможливо, на порушника мобілізаційних правил будуть накладені тимчасові обмеження, наприклад, він не зможе керувати транспортним засобом. Таке обмеження буде застосовуватися за рішенням суду.

Однак після того, як військовозобов'язаний оновить свої військово-облікові дані, він знову зможе керувати транспортними засобами. Щоправда, відновлення прав на керування транспортними засобами не буде миттєвим. До суду має бути подана офіційна заява від голови ТЦК та СП, після чого суд розгляне її та ухвалить рішення. Важливо зазначити, що цей процес може зайняти певний час через необхідні юридичні процедури.

Попри це, не всіх ухилянтів від мобілізації, згідно з новим законом, можна тимчасово позбавляти посвідчення водія. Виняток зроблено для громадян, якщо ця заборона позбавить їх основного законного джерела коштів для існування, а також для громадян з інвалідністю та для громадян, на утриманні яких перебувають інваліди І, II або діти з інвалідністю.

До слова, свої військово-облікові дані можна оновити через застосунок Резерв+. Як завантажити застосунок і користуватися ним, щоб оновити свої дані – читайте у матеріалі.