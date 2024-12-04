Обмеження до 16 годин: якими будуть відключення світла в Україні 5 грудня

В Україні 5 грудня знову будуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Цього разу світла може не бути у період з 6 по 22 годину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. В інші години світло вимикати не будуть.

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Як діятимуть графіки відключень світла 5 грудня

В Укренерго зазначили, що 5 грудня час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть діяти з 05:00 по 23:00.

В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – підкреслили в Укренерго.

Там також зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому актуальну інформацію про графіки відключень по регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

В Укренерго також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

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