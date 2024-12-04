Обмеження до 16 годин: якими будуть відключення світла в Україні 5 грудня
В Україні 5 грудня знову будуть діяти графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Цього разу світла може не бути у період з 6 по 22 годину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. В інші години світло вимикати не будуть.
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Як діятимуть графіки відключень світла 5 грудня
В Укренерго зазначили, що 5 грудня час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
- 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
- 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності будуть діяти з 05:00 по 23:00.
В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – підкреслили в Укренерго.
Там також зауважили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому актуальну інформацію про графіки відключень по регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
В Укренерго також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
У Тернополі були аварійні відключення через російську атаку
- Російська армія вночі 3 грудня атакувала Тернопіль "Шахедами". Через удар по одному з критичних підприємств у місті були аварійні відключення світла.
- Без електроенергії залишилася частина міста. Енергетики та ДСНС ліквідовували наслідки ворожої атаки.
- За даними начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди, у Тернополі та 2 селах без світла залишалися 5 тисяч абонентів. Однак завдяки технічним рішенням вдалося забезпечити електропостачанням фактично більшу частину об'єктів житлової інфраструктури.
- Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста запастися водою та тримати зарядженими телефони, якщо є така можливість. Зрештою світло вдалося повернути тернополянам.