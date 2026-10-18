"Трамп на гачку": військовий пояснив, що відбувається у США довкола Starlink

Військовий Ігор Романенко прокоментував взаємні звинувачення посадовців США щодо обмежень систем Starlink. За його словами, Дональд Трамп у цій ситуації фактично крок за кроком реалізує путінські вказівки.

Як розповів генерал-лейтенант під час ефіру 24 Каналу, зараз у Сполучених Штатах спостерігається тенденція до перекладання відповідальності. Усі сторони намагаються уникнути провини за відмову надати Україні доступ до Starshield для далекобійних ударів по Росії.

Що відбувається між політиками США?

Дискусії загострилися після заяв Марко Рубіо, який стверджує, що Білий дім нібито не причетний до цих обмежень. Водночас Ілон Маск покладає відповідальність саме на президента США.

Тобто в США всі по колу тицяють пальцями одне на одного, ухиляючись від відповідальності за свої рішення,

– підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що власник SpaceX намагається покращити стосунки з Трампом, адже публічні конфлікти шкодять їм обом. Експерт зазначає, що обоє винні в недотриманні угод, які були попередньо, і в потуранні країни-агресору: Трамп приймав це рішення, а Маск допомагає.

Окремо експерт звернув увагу на зміну риторики Марко Рубіо. Якщо раніше цей політик мав більш виважену позицію щодо України, то зараз він відсторонюється від нашої держави, готуючись до боротьби за президентське крісло через два роки.

Проблеми зі зв'язком на фронті

Як ми вже зазначали, у ніч проти 14 жовтня в Україні раптово почали фіксувати збої в роботі Starlink під час руху, після чого поріг допустимої швидкості апаратури знизили до 60 – 70 кілометрів на годину. Крім того, перестали працювати українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА.

Ввечері того ж дня українське Міноборони заявило про відновлення роботи Starlink. Щоправда, на швидкості після 160 кілометрів на годину обмеження залишалися. А вже вдень 15 числа оборонне відомство розповіло, що система Stashield також почала працювати.

Starshield – це спеціалізована мілітарна версія супутникової мережі від компанії SpaceX, розроблена спеціально для потреб оборонних відомств і спецслужб США. На відміну від цивільного Starlink, ця система використовує додаткові високонадійні криптографічні можливості для безпечної передачі секретних даних та їх обробки.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, обмеження роботи супутникового інтернету створюють серйозні виклики для українських військових. Безперебійний доступ до мережі критично важливий для управління безпілотниками та отримання розвідувальних даних, тому Україні потрібно знайти шляхи порозуміння з американськими партнерами.