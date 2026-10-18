Це був сигнал від уряду США, – Зеленський про обмеження Starlink

Перебої та уповільнення роботи супутникових сервісів Starlink і Starshield могли відбутись за вказівкою уряду США. Своєю чергою компанія SpaceX технічно реалізувала цю вимогу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю NBC News.

Хто вимагав обмежити Starlink

У відповідь на запитання про можливе навмисне втручання в роботу систем, Зеленський заявив, що рішення про обмеження ухвалювали конкретні посадовці у Вашингтоні, однак хто саме – невідомо.

Звісно, повідомлення надійшло від уряду. Я не знаю, від кого саме, з якого кабінету, відомства тощо. І, гадаю, це все одно не спрацює, але точно не знаю,

– сказав глава держави

Зеленський додав, що проаналізувавши інцидент, представники українського військового командування та уряду дійшли спільного припущення щодо причин встановлення ліміту швидкості.

І це не лише моя думка, а й думка наших генералів та нашого уряду. І, звісно, я дотримуюсь тієї ж думки, що це була вказівка від американського уряду – обмежити швидкість. І, технічно, SpaceX це виконала,

– розповів президент.

Раніше, попри звинувачення на адресу американської влади, президент США Дональд Трамп та представники Білого дому заперечили свою причетність до цих лімітів.

Нагадаємо, термінали Starshield 14 жовтня почали раптово втрачати з'єднання під час руху на швидкості від 72 до 161 кілометра на годину. Через це українські підрозділи натрапили на труднощі під час збиття російських повітряних цілей, а окремі бойові місії довелося взагалі скасувати.

Зазначимо, що посольство України в США досі очікує на офіційні роз'яснення від Пентагону та SpaceX. Дипломати поки не підтверджують відновлення повноцінної роботи сервісу, оскільки на швидкості понад 160 кілометрів на годину досі є перебої зі зв'язком.