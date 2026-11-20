Володимир Зеленський відповів Ілону Маску, який заперечив обмеження в роботі Starshield. Президент наголосив, що має чіткі докази від військових ліміту у 161 кілометр на годину на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відповідь на запитання CNN.

Чим небезпечні ліміти у зв'язку

Глава держави запевнив, що його заяви про проблеми зі Starshield були цілковитою правдою, адже Україна володіє даними від військових із передової. Президент підкреслив, що "не грає в ігри", коли йдеться про подібні речі.

Зеленський зазначив, що роботу системи вже відновлювали після його переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо. Хоча президент каже, що достеменно не знає, хто саме цьому посприяв.

Через ці штучні ліміти українські дрони-перехоплювачі не встигають наздоганяти російські реактивні "Шахеди". Неможливість знищувати ворожі цілі над тимчасово окупованими регіонами грає на користь атакувальним спроможностям Москви та несе пряму загрозу підконтрольним містам.

Що передувало

Раніше американський мільярдер Ілон Маск заперечив ліміти Starshield та звинуватив українського президента у неправдивих висловлюваннях. Засновник SpaceX запевняв, що цивільна мережа не призначена для керування бойовими безпілотниками, а спеціалізована військова система повністю підпорядкована уряду США.

Водночас в Україні зазначали, що перебої зі зв'язком ускладнюють роботу військових і створюють труднощі для протиповітряної оборони.