SpaceX спробувала виправдати нові обмеження Starshield в Україні

Швидкість Starshield на окупованих територіях України обмежена вже кілька днів поспіль. Конкретних пояснень причини Київ досі не отримав. Натомість у SpaceX обмежилися небагатослівним виправданням.

Про це повідомив журналіст американського PBS Нік Шифрін із посиланням на тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка.

Що відомо про нові обмеження Starshield в Україні?

За словами журналіста, компанія SpaceX пояснила Україні, що обмеження роботи Starshield, військової версії супутникового зв'язку Starlink, пов'язані з технічною проблемою.

Водночас Київ не отримав жодних додаткових роз'яснень, чому на окупованих територіях швидкість Starshield залишається обмеженою вже кілька днів.

Про повторні обмеження Starshield президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада. За його словами, українські військові перевірили ситуацію і дійшли висновку, що йдеться не про випадковий збій, а про системне обмеження швидкості.

13 листопада джерела в Міністерстві оборони повідомили журналістам, що на окупованих територіях Starshield обмежили до швидкості 161 кілометр на годину. На підконтрольній Україні території таких обмежень немає.

Зеленський пояснив, що через обмеження військові не можуть повноцінно використовувати перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними дронами типу "Шахед".

За даними Financial Times, українські посадовці припускають, що обмеження могли запровадити навмисно, щоб посилити тиск на Київ під час мирних переговорів.

Один із них вважає, що такі дії Вашингтона можуть зміцнювати позиції Росії.

Коли Starlink уже обмежували в Україні

Це вже другий випадок за місяць, коли Україна стикається з обмеженнями роботи Starlink і Starshield. Уперше це сталося в ніч проти 14 жовтня.

Тоді в Білому домі заперечили причетність до обмежень і пояснили їх технічною несправністю.

Власник SpaceX Ілон Маск зі свого боку заявив, що Starshield належить уряду США і перебуває під його контролем. Згодом The Wall Street Journal написало, що обмежити роботу системи в Україні міг наказати сам Маск, який, імовірно, обговорював це з президентом США Дональдом Трампом.

За даними видання, Трамп також телефонував Маску з проханням скасувати обмеження.

24 жовтня Зеленський і міністр оборони Євгеній Хмара повідомили про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, достатній для військового використання.