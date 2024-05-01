В Україні з 4 травня скасують статус "обмежено придатний": що це означає

Вже у суботу 4 травня набирає чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. Зокрема, він передбачає скасування статусі "обмежено придатний",

Протягом певного періоду чоловіки, які мали відповідну відмітку, повинні будуть пройти повторну медкомісію. Водночас придатність тепер ділитиметься категорії. Що відомо про зміни — розповідає 24 Канал.

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Що відомо про зміни

Вже 4 травня набуває чинності новий закон, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Всі чоловіки, які мали такий статус, повинні повторно пройти ВЛК для встановлення групи придатності до служби протягом 9 місяців – тобто до 4 лютого 2025 року.

Тепер медкомісія визначатиме лише два висновки – придатний або непридатний.

Проте придатність тепер поділятиметься на категорії залежно від ступеня функціональності:

﻿﻿повністю придатні;

﻿﻿придатні до служби у військовому виші, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в Десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плавскладі тощо;

﻿﻿придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВН3);

﻿﻿придатні для виконання специфічних завдань.

Водночас наразі лікарі не мають необхідних критеріїв, щоб визначати ступінь придатності. Узгоджувати список хвороб, що стосуються тої чи іншої категорії, почали лише нещодавно. Умови придатності чи непридатності прописують детальніше.

Також варто додати, що закон не містить прямого обов'язку обмежено придатним самостійно прибути до ТЦК для проходження комісії. Однак ТЦК мають право направляти таких громадян на повторний медогляд самостійно.

Хто має право на відстрочку

Вже у травні на відстрочку від служби можуть розраховувати кілька категорій військовозобов'язаних.

Так, відстрочку від служби зможуть отримати студенти денної форми та аспіранти, а також заброньовані особи. Також до цього переліку входять громадяни, в яких один з батьків має інвалідність 1 чи 2 групи та потребує постійного догляду за собою. Відстрочці підлягають чоловіки, які виховують самостійно малолітню або неповнолітню дитину до 18 років, або мають на своєму утриманні повнолітню дитину, у якої наявна інвалідність 1 чи 2 групи.

Крім того, відстрочку отримають: