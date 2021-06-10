Обмежить "Prosecco party" з депутатами, – "слуга" Неклюдов про закон щодо олігархів

Владлен Неклюдов заявив, що підтримує законопроєкт, який спрямований на зменшення впливу олігархів. За його словами, якщо документ схвалять, то це зменшить неформальні зустрічі нардепів з олігархами.
Підривають авторитет партії президента, – Неклюдов
Нардеп від "Слуги народу" сподівається, що його колеги підтримають законопроєкт про деолігархізацію. Водночас він наголосив, що у партії є представники олігархів, однак називати їхні імена відмовився.
До теми Удар по репутації, – Малюська про те, що чекає на людей, які потраплять у реєстр олігархів
Вони (представники олігархів у "Слузі народу" – 24 канал) чинять негативний вплив на законотворчу діяльність і взагалі на суспільне життя. Прямо чи опосередковано вони підривають авторитет партії президента, адже не просувають його ініціативи,
– наголосив нардеп.
Він також відреагував на те, що чиновники повинні будуть повідомляти про свої зустрічі з олігархами. За словами Неклюдова, це поставить всіх у рівні умови.
"Олігархи будуть займатися бізнесом. Депутати – працювати, не озираючись на підказки олігархів. Це обмежить таке спілкування, неформальні зустрічі і так звані "Prosecco party", – додав політик.
Головне про законопроєкт про олігархів
- 2 червня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про запобігання загрози олігархів. Він позначив його як невідкладний.
- Документ встановлює 4 ознаки за якими визначатимуть олігархів: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, наявність активів у понад 2,27 мільярда гривень, а також, якщо особа є кінцевим власником суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку. Для того, щоб потрапити у реєстр олігархів, слід відповідати 3 з 4 ознак. А, щоб вийти з нього, слід позбутися щонайменше 2 ознак.
- Мета такого законопроєкту – перетворити олігархів на бізнесменів.