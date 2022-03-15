Обмежити флот та запровадити ембарго на торгівлю, – Зеленський про нові санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликає Захід розширити санкції проти Росії за агресію проти нашої країни. Глава держави назвав основні напрямки розширення обмежень.

Санкційна політика повинна бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг

Про це президент України сказав 15-го березня під час виступу на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force, повідомляє 24 канал. Він заявив, що санкційна політика повинна бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг.

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За словами Зеленського, питання не тільки в Росії.

Глава держави заявив про потребу заборони для російського флоту користуватися портами світу. Окрім того, Зеленський вкотре нагадав про важливість відключення російських банків від системи SWIFT.

Наразі від системи SWIFT відключені тільки сім російських банків.

Президент України наполягає на тому, щоб Росія була визнана державою-терористом, "бо це так і є". Зеленський додав, що потрібно запровадити ембарго на будь-яку торгівлю з Росією.

За словами президента, це потрібно не тільки для України, але й усього світу заради миру.

До речі – Виступ Зеленського на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force: дивіться відео