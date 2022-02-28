Обмежувальні блоки та укріплення ставлять біля стратегічних підприємств Києва, – Кличко
28 лютого 2022 , 12:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Віталій Кличко заявив, що у Києві зводять укріплення. Ставлять обмежувальні блоки та укріплення біля стратегічних підприємств міста.
Кличко повідомив, що захисники міста продовжують виявляти та знешкоджувати диверсійні групи. На жаль, вони досі є у Києві.
Зауважте Київ живе в умовах воєнного стану: мародерів будуть знешкоджувати без попередження, – Кличко
Мер розповів, що у ніч на 28 лютого у місті знову були зіткнення та перестрілки. Місто тримає оборону.
Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ,
– заявив Кличко.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.