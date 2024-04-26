Сподіваюся на гарні результати, – Остін про те, чи стримуватимуть Київ у використанні ATACMS

Глава Пентагону Ллойд Остін висловився щодо надання Україні далекобійних ракет типу ATACMS. Він відповів, чи стримуватимуть Сполучені Штати у їхньому використанні Україну.

У схваленому Сполученими Штатами пакеті додаткового фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Досить довго американські посадовці вагалися щодо надання цього типу озброєння, оскільки остерігались ударів по критично важливій для росіян інфраструктурі. Однак, схоже що ситуація змінилася.

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Українцям вирішувати, як використовувати

Після зустрічі у форматі "Рамштайн" вдень, 26 квітня, очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу нагадав, що США і раніше надавало Україні ATACMS, зокрема різних типів та різної дальності.

Він вирішив не розкривати усіх деталей стосовно того, що виділили Сполучені Штати та як українці зможуть це використати, оскільки головним є те, що у наших захисників тепер є можливості.

Водночас за його словами, ATACMS, які нададуть Україні, не є чудодійним засобом у війні, їх треба інтегрувати з іншими речами, наприклад Storm Shadow. Однак вони дають можливість завдавати далеких ударів.

Коментуючи те, чи Сполучені Штати планують обмежувати Україну у використанні вищезгаданих далекобійних ракет, Ллойд Остін відповів негативно. Глава Пентагону сказав, що це вже вирішуватиме наша держава.

Ті можливості, які отримує Україна є дуже гарними. Це їхнє рішення, як і коли використовувати ці можливості. Я сподіваюсь, що будуть гарні результати.

– наголосив очільник оборонного відомства США.

Пентагон назвав цілі, які Україна уражатиме ATACMS

Журналісти The New York Times повідомляли, що посадові особи з питань національної безпеки США заявили, що значна частина постачання зброї, які довго відкладалися, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України.

Однак зрештою вирішили передати зброю для ураження ворожих цілей. Представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

Втім, відомо, що адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшого радіуса дії й вони були частиною 300-мільйонного постачання, оголошеного в березні 2024 року.

За даними високопоставленого чиновника США, Україна використала ракети більшого радіуса дії, щоб завдати удару по російських військах у портовому місті Бердянськ.

Крім того, соціальні мережі в Україні повідомляли про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкой у Криму, який, за словами двох офіційних осіб США, був ціллю ATACMS дальньої дії.