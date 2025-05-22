У Росії заявили, що обмін "1000 на 1000" розтягнеться на кілька днів: яка причина

У Росії заявили, що обмін "1000 на 1000" розтягнеться на декілька днів. Москва запевняє, що уже передала свої списки Києву, але не отримала українських.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Однак, згодом у ГУР спростували брехню про українські списки полонених – їх уже передали росіянам.

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За один день провести масштабний обмін важко

Про те, що процес обміну "1000 на 1000" розділять на декілька днів, заявив депутат Державної думи Росії Шамсаїл Саралієв. Він є представником парламентської координаційної групи з питань так званої "сво".

За його словами, за один день провести такий масштабний обмін важко.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков, до слова, також зазначав, що робота "вимагає якогось часу", бо йдеться про конкретні імена. При цьому він заявив, що вона триває "досить оперативно".

Нагадаємо, Україна наголосила, що спершу має пройти обмін полоненими. Уже після цього йтимуть розмови про визначення місця для наступної зустрічі з представниками Росії.