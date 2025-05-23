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24 Канал Новини України Спочатку потяг, потім автобуси: СБУ показала ексклюзивні кадри з першого етапу обміну полоненими
23 травня, 19:27
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Спочатку потяг, потім автобуси: СБУ показала ексклюзивні кадри з першого етапу обміну полоненими

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000", звільнено 390 українців.
  • СБУ показала ексклюзивне відео обміну, який став результатом роботи координаційних структур на доручення Зеленського.

У п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" між Україною та Росією. Серед визволених – 270 військових і 120 цивільних громадян.

У Службі безпеки України показали ексклюзивне відео повернення земляків, передає 24 Канал. Домовленості досягнули на зустрічі в Туреччині.

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Як минув перший етап обміну

Правоохоронці зазначили, що сьогоднішній обмін полоненими – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України й повернути з полону кожного українця!
– зазначили в СБУ.

У СБУ показали ексклюзивні кадри обміну: дивіться відео

Нагадаємо, звільнені воїни обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Вони пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, усі належні виплати та реінтегруються в суспільство, зазначили в КШППВ.