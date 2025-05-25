Пам'ятаємо про оборонців Маріуполя, – Сирський прокоментував відсутність в обміні азовців

У ході великого обміну полоненими між Україною та Росією додому вдалося повернути 1000 оборонців. Головнокомандувач ЗСУ відреагував на критику того, що серед звільнених бійців не було жодного "азовця".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського.

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Сирський висловився про обмін полоненими "1000 на 1000"

Так, Олександр Сирський висловив вдячність всім, хто докладає надзусиль для визволення українців із російського полону: дипломатам, союзникам, представникам інших країн.

Зокрема, генерал подякував кожному бійцю, який бере в полон окупантів, адже вони наближають час визволення українців з російського полону. Головком додав, що ЗСУ щоденно працюють над збільшенням обмінного фонду. Він зазначив, що лише під час проведення Курської операції в полон було взято 971 російського військовослужбовця.

Пам’ятаємо про кожного – про оборонців Маріуполя та всіх наших воїнів, які опинилися в полоні під час запеклих боїв,

– додав він.

За словами Сирського, Україна робить все можливе й неможливе, щоб наші повернулися додому якнайшвидше.

Раніше командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що нинішній обмін не повернув додому жодного військового з бригади. У той самий час в Україну повернули зрадника, який готовий був різати українських полонених.

У ГУР пояснили, що обмін "1000 на 1000" пройшов у форматі, коли Росія самостійно обирала, кого віддати на обмін з полонених українців.