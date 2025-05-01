Десятки людей біля дороги зустрічали звільнених з полону героїв: відео, яке розчулить до сліз

23 травня пройшов перший день великого обміну полоненими. Ще 390 українців зможуть зустрітися зі своїми рідними та близькими.

Люди біля дороги традиційно зустрічали звільнених з полону захисників України та цивільних громадян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Як зустрічали звільнених з полону

На кадрах видно, як десятки українців вийшли зустріти колону з автобусами.

Вони тримали у руках українські прапори та вигукували "Слава Україні!"

Зустріч звільнених з полону українців: дивіться відео

Нагадаємо, що у межах цього обміну вдалося повернути 3 жінки та 387 чоловіків. Серед звільнених – 270 військових та 120 цивільних громадян.

Захисники, які повернулися додому, служили у лавах ВМС, ДШВ, Сил ТрО, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України.

Цей обмін також особливий тим, що з полону вдалося повернути найбільше цивільних громадян за один раз.