Американцям треба тікати з Росії: що показав обмін в'язнів Кремля з Заходом
Росія провела обмін ув'язненими із Заходом. З російських тюрм вдалося звільнити політв'язнів, а натомість країна-агресорка повернула шпигунів та найманого кілера.
У межах обміну Німеччина погодилась відпустити найманого вбивцю Вадима Красікова. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що це лише підтвердження того, що у Росії законів не існує.
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Що показав обмін
"Всі вже зрозуміли, що у Росії перебувати небезпечно. Тому кожен, хто має можливість, мусить звідти втікати", – зауважив Юрій Рашкін.
Росія повернула вбивцю Вадима Красікова, тепер залишається питанням, кого зі злочинців обміняють наступним. Це стало ще одним кроком до холодної війни.
Зараз у Сполучених Штатах намагається просувати свою політику Дональд Трамп. Він хоче показати, що за його правління такого б не було. Але насправді це казки, які продаються людям.
Владіміру Путіну дуже хотілося повернути назад Красікова. Німеччина погодилася віддати цього злочинця, хоча щодо цього були різні погляди,
– сказав Рашкін.
Загалом всі люди, яких обміняли є дуже неоднозначними. Так звані російські опозиціонери вже заявили, що винним у війні є Путін, а не "прості росіяни". Попри це не варто очікувати, що Захід змінить своє ставлення до Росії.
"Обмін Красікова лише показав, що законів у Росії не існує", – підсумував Рашкін.