Росія провела обмін ув'язненими із Заходом. З російських тюрм вдалося звільнити політв'язнів, а натомість країна-агресорка повернула шпигунів та найманого кілера.

У межах обміну Німеччина погодилась відпустити найманого вбивцю Вадима Красікова. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що це лише підтвердження того, що у Росії законів не існує.

До теми "Я договороздатний": навіщо Путін повернув своїх кілерів і шпигунів

Що показав обмін

"Всі вже зрозуміли, що у Росії перебувати небезпечно. Тому кожен, хто має можливість, мусить звідти втікати", – зауважив Юрій Рашкін.

Росія повернула вбивцю Вадима Красікова, тепер залишається питанням, кого зі злочинців обміняють наступним. Це стало ще одним кроком до холодної війни.

Зараз у Сполучених Штатах намагається просувати свою політику Дональд Трамп. Він хоче показати, що за його правління такого б не було. Але насправді це казки, які продаються людям.

Владіміру Путіну дуже хотілося повернути назад Красікова. Німеччина погодилася віддати цього злочинця, хоча щодо цього були різні погляди,

– сказав Рашкін.

Загалом всі люди, яких обміняли є дуже неоднозначними. Так звані російські опозиціонери вже заявили, що винним у війні є Путін, а не "прості росіяни". Попри це не варто очікувати, що Захід змінить своє ставлення до Росії.

"Обмін Красікова лише показав, що законів у Росії не існує", – підсумував Рашкін.