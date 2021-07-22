В обмін на "Північний потік-2": Литва пропонує надати Україні ПДЧ в НАТО

У Литві заявили, що умовою запуску "Північного потоку-2" могло б стати виведення російських військ з території України. Також це можливо за умови надання Україні ПДЧ в НАТО.

Таку думку озвучив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Про це він заявив журналістам 22 липня у Вільнюсі.

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Глава МЗС Литви запропонував умови для України при запуску "Північного потоку-2"

Політик заявив, що вважає ці дії помилкою, яка буде дорого коштувати. І він бачить можливість виправити цю помилку.

Якщо б Україні був би запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України,

– заявив Ландсбергіс.

На думку Литви, газопровід є великою перемогою російського президента, тож "за цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну".

"Це серйозний важіль, і є можливість використовувати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо це не буде зроблено, то це буде поразкою… Перш за все, тих держав, які домовилися щодо "Північного потоку-2", – підсумував політик.

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