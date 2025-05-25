Домовлятися – це не лише про цифри, а ще й про честь, – "Хімік" про відсутність азовців в обміні

У масштабному обміні "1000 на 1000" серед повернутих українських захисників не було жодного бійця "Азову". У корпусі вважають, що люди, які вже 4 рік ведуть перемовини щодо обмінів, провалили своє завдання щодо повернення всіх військовослужбовців додому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис військовослужбовця "Азову" Давида Касаткіна "Хіміка" в інстаграмі.

До теми У межах обміну полоненими додому повернулися 33 захисники "Азовсталі"

Що сказав "Хімік" про відсутність азовців в обміні

Давид Касаткін наголосив, що за три дні обміну з полону повернулось 0 азовців.

Справедливо вважати, що люди, які 4 рік ведуть переговори щодо обмінів, феєрично провалили задачу. Бо домовлятися – це не тільки цифри, це ще й честь,

– написав "Хімік".

Військовослужбовець "Азову" наголошує, що ціна за бійців бригади дуже висока. Але він не вірить, що не існує способів, які наблизили б свободу азовців. На думку "Хіміка", дехто просто недостатньо старається.



"З полону повернули навіть перевертня, який добровільно спалив свій БМП, з ганьбою здався в полон, де послужив псом російських вертухаїв і грозився різати ножем азовців", – зауважив Давид Касаткін.



Наприкінці допису "Хімік" поставив питання: "Нас тримають за ідіотів?".

До слова, про те, що жодного азовця не було повернути в межах обміну "1000 на 1000" також зазначав і командувач 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко. "Редіс" вважає, що необхідно змінити тактику обмінів, щоб повернути азовців з полону.