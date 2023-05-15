Це надзвичайно важко, – у ГУР розповіли, чи можливий обмін полонених всіх на всіх

Україна сподівається, що нашій державі вдасться провести обмін полонених всіх на всіх. Чи можливо це – пояснили у ГУР МО.

Такий обмін потребує серйозної роботи. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чи можливий обмін полонених всіх на всіх

За словами Юсова, це ще неможливо. Це завдання, яке потребує серйозної роботи, але абсолютно реалістичне до виконання.

Але завдання надзвичайно важке. І ми не можемо говорити, що ця подія відбудеться завтра, це великий комплекс заходів, над яким працює весь Координаційний штаб, представники силових структур, Офіс Президента,

– зазначив представник розвідки.

Юсов наголосив, що є дуже багато речей непублічних. Женевські конвенції передбачають повернення усіх полонених після закінчення бойових дій, але Україна не чекає цього і повертає своїх зараз.

"Понад 2 300 звільнених з полону вже повернулись додому. Також триває підготовка до наступних окремих обмінів, а також робота обміну всіх на всіх. Звичайно, результати будуть", – додав він.

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