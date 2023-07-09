"Привіт, я в Україні, мам": зворушливе відео перших хвилин після повернення бійця з полону
Джерело:Юлія Приймак
Нещодавно з ворожого полону вдалося повернути 47 українців, зокрема 43 захисників нашої держави. Прибувши на рідну землю, вони негайно почали телефонувати рідним, аби повідомити радісну звістку.
Одна з таких розмов нещодавно з'явилася у мережі. Відповідне відео оприлюднила керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.
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Захисник зателефонував до мами
Повернувшись в Україну, військовий одразу ж зателефонував до мами. Розмову він почав з жарту.
Вас турбують люди, які час від часу повертаються додому. Як вам таке?
– промовив захисник.
Жінка одразу впізнала голос свого сина та почала плакати від щастя.
"Привіт, я в Україні, мамо. Я гадаю, ми скоро зустрінемося, мам", – продовжив воїн.Зверніть увагу! За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від 24 лютого минулого року додому вже повернулися 2576 українців. Це вже 47 обмін, який вдалося провести.
Звільнений з полону захисник зателефонував до мами: відео
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Додому повернулися 47 українців
З російського полону 6 липня вдалося звільнити двох дітей, двох цивільних та 43 військовослужбовців, зокрема:
- 28 представників ЗСУ, серед яких – 10 тероборонців,
- 10 нацгвардійців,
- 4 прикордонників,
- 1 військового моряка.
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну:
- в Маріуполі,
- на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
"Також Коордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. ️ Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні", – розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Після звільнення на бійців чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції. Відразу після обміну всі повернені з неволі захисники отримали набір найнеобхідніших речей та змогли зв'язатися з рідними.