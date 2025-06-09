Учора був лише перший етап обміну полоненими, процес продовжуватиметься цими днями, – речник МЗС
- 9 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією – це лише перший етап.
- Георгій Тихий зазначив, що також планується обмін тілами загиблих, і закликав партнерів посилити тиск на Росію.
У понеділок, 9 червня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Це був лише перший етап, наступні заходи відбудуться найближчими днями.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у вівторок, 10 червня, передає 24 Канал.
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Що відомо про наступні етапи
За словами речника, також має відбутися обмін тілами – в Україну повернуть полеглих захисників.
Паралельно ми закликаємо партнерів більше нічого не чекати й посилювати тиск на Росію. Якби цей тиск був раніше, то вже могли б бути результати зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає, бачимо порожні зустрічі,
– наголосив Тихий.
Окрім того, він зазначив, що зустріч голів МЗС України та Росії не обговорювалася. Це сталося б, якби Сєргєй Лавров був готовий затвердити 30-денну мирну угоду, натомість "пуста розмова" Україні не потрібна.
Нагадаємо, напередодні заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що про точну кількість етапів нового великого обміну можна буде сказати лише після його завершення.