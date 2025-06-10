Перші хвилини на рідній землі після російського полону: Лубінець показав кадри з обміну
- Серед оборонців, які повернулися під час обміну 10 червня, – воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.
- Як повідомив Лубінець, переважна більшість потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Захисники мають поранення та хвороби.
У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Омбудсман Лубінець показав кадри з обміну.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Дмитра Лубінця.
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Перші кадри з обміну
У вівторок, 10 червня, відбувся обмін у межах домовленостей у Стамбулі. Додому повертаються поранені та хворі українські Захисники.
"Це результат наполегливої та клопіткої роботи державних органів України, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України", – написав Лубінець.
Він розповів, що серед повернутих оборонців є воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДШВ, ВМС, ТРО, ДССТ.
Переважна більшість потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Захисники мають поранення та хвороби,
– повідомив омбудсман.
Вказується, що в одного з воїнів, який повернувся, сьогодні день народження.
Перші кадри повернення додому українських воїнів: дивіться відео
До слова, в Координаційному штабі повідомили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських воїнів.
Очільник Міноборони також опублікував кадри з другого обміну за останні два дні в межах домовленостей у Стамбулі.
"Сьогоднішній – проводимо репатріацію тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених, що передбачено нормами міжнародного гуманітарного права та чітко закріплено у ІІІ Женевській конвенції", – написав Умєров.
Глава ГУР розповів, що усі звільнені мають важкі поранення та хвороби: ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання, у деяких діагностовано гепатит і туберкульоз.
"Визволені оборонці пройдуть комплексне медичне обстеження та отримають необхідне лікування та реабілітацію", – підкреслив Кирило Буданов.
Буданов підкреслив, що "як би не було важко – робота з повернення наших героїв триває".