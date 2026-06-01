Найближчим часом ви побачите, – Буданов анонсував обмін військовополоненими

Найближчим часом очікується другий етап обміну військовополоненими в межах домовленостей у форматі "1000 на 1000", досягнутих на початку травня. Перший етап уже відбувся, тож процес обміну продовжується.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Коли може відбутись наступний етап обміну військовополоненими?

Генерал анонсував обмін полоненими найближчим часом.

Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін, обмін військовополоненими,

– сказав очільник ОП.

Водночас він не уточнив, яку кількість планують обміняти, однак зауважив, що росіяни вже не вперше не виконують домовленостей, "або виконують не в повному обсязі".

Також Буданов торкнувся й теми повернення із російського полону цивільних громадян. За його словами, це питання є складнішим, оскільки Україна не має рівнозначної кількості російських цивільних заручників для обміну. Водночас поступове повернення українських цивільних полонених уже триває, і робота над створенням механізму для їх повного звільнення продовжується.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на форумі також запевнив, що перемовини із Росією щодо проведення чергового етапу обміну тривають.

Робота триває. За період повномасштабного вторгнення ми неодноразово спостерігали, коли держава-агресор зриває або відтягує домовленості, інтерпретує їх по-своєму. Так, перший етап обміну "1000 на 1000" відбувся. Переговори не припинялися, незважаючи на будь-які паралельні заяви і події, і ми будемо далі продовжувати, і точно буде результат,

– наголосив він.

Нагадаємо, напередодні 9 травня було досягнуто домовленостей щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" та короткострокового перемир'я. Тоді Росія погодилася на обмін, пов'язавши його з пропозицією тимчасового припинення вогню на 9 – 11 травня під час проведення святкових заходів у Кремлі.

У рамках першого етапу обміну у форматі "1000 на 1000" 15 травня з російського полону повернулось 205 українців.