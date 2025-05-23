Обмін полоненими "1000 на 1000" між Україною та Росією триватиме кілька днів, – джерела

Обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", про який Україна та Росія домовилися під час переговорів у Стамбулі, наразі триває. Процес відбуватиметься впродовж кількох днів.

Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.

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Як відбуватиметься обмін у форматі "1000 на 1000"

Співрозмовники розповіли 24 Каналу, що обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000" між Україною та Росією триватиме кілька днів.

За даними джерел, у п'ятницю, 23 травня, розпочався перший етап цього масштабного обміну, а далі він буде також відбуватися і в наступні дні.

Також відомо, що цей обмін з Росією відбуватиметься на кордоні України із Білоруссю.

Раніше президент США Дональд Трамп опублікував допис, де заявив, що між Україною та Росією вже відбувся великий обмін. За словами американського лідера, ця подія може "призвести до чогось великого".

Водночас джерела розповіли 24 Каналу, що інформація, яку оприлюднив Трамп, не відповідає дійсності. Масштабний обмін, де мають повернути наших захисників з російського полону, все ще триває.

Про масштабний обмін у форматі "1000 на 1000" Україна та Росія домовилися під час переговорів у Стамбулі, що в Туреччині, 16 травня. Тоді очільник українського переговорної групи Рустем Умєров повідомляв, що вже відома дата, але її поки озвучувати не будуть.