Сьогодні, 23 травня 2025 року, пройшов перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися 270 українських військових і 120 цивільних. У відповідь Росія отримала стільки ж своїх людей. Проте Кремль свідомо замовчує реальну кількість росіян, які перебувають в українському полоні.

Окупанти самі виявили бажання виїхати до Росії у межах проєкту "Хочу до своїх". Окрім російських громадян, на боці країни-агресорки воювало чимало іноземців, які зараз у полоні, про це передає 24 Канал.

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Росії не потрібні власні полонені

Напередодні обміну російський депутат Андрій Картаполов заявив, наче в Україні немає тисячі російських військовополонених. Ці слова звучать дивно, адже представники Міжнародного комітету Червоного Хреста регулярно навідують полонених і передають інформацію російській владі. Подібна дезінформація свідчить про байдужість російських чиновників до долі власних солдатів.

Насправді ж в Україні й далі утримуються тисячі російських полонених. Серед них – як кадрові військові, так і бійці з так званих "ЛДНР", яких Москва щоразу ігнорує під час складання списків на обмін. У таборах також залишаються хворі, поранені й люди з тяжкими діагнозами, які взагалі не мали б потрапляти на фронт.

Хто воював за Росію

Крім росіян, у полоні перебувають й іноземці – найманці, які воювали на боці Росії проти України. Це громадяни понад 27 країн світу. Мовиться про населення Куби, Бразилії, Марокко, Сомалі, Таджикистану, Узбекистану, Непалу, Шрі-Ланки та інших держав. Росія покинула всіх їх напризволяще, але вони й досі сподіваються на порятунок.

Обміни полоненими могли б відбуватися частіше й у більших масштабах, якби Росія поставилася до них відповідально. Україна готова до гуманітарної формули "всіх на всіх", про яку неодноразово говорили світові лідери. Проте для Кремля полонені – лише інструмент політичного торгу, а не людські долі.