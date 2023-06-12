"Всіх маємо повернути і повернемо": Зеленський показав зворушливі кадри з обміну полоненими

Україна 11 червня провела черговий обмін військовополоненими. Цього разу додому повернули 95 захисників, які воювали на різних напрямках.

Багато бійців, визволених з полону, мали важкі поранення та велику втрату ваги. Усіх воїнів відправили на реабілітацію.

Дивіться також Цілують рідну землю та прапор: з'явилося зворушливе відео з обміну полоненими

Скільки українців вдалось повернути з 24 лютого

Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливі карди з обміну. Захисники, опинившись на рідній землі, плакали від щастя та обіймались.

Щемливі кадри повернення захисників з полону: дивіться відео

Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо,

– наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що після 24 лютого 2022 року Україна повернула з полону 2526 українців та українок.

"Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!" – додав президент.

Черговий обмін полоненими: найголовніше