"Всіх маємо повернути і повернемо": Зеленський показав зворушливі кадри з обміну полоненими
Джерело:Володимир Зеленський
Україна 11 червня провела черговий обмін військовополоненими. Цього разу додому повернули 95 захисників, які воювали на різних напрямках.
Багато бійців, визволених з полону, мали важкі поранення та велику втрату ваги. Усіх воїнів відправили на реабілітацію.
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Скільки українців вдалось повернути з 24 лютого
Президент Володимир Зеленський опублікував зворушливі карди з обміну. Захисники, опинившись на рідній землі, плакали від щастя та обіймались.
Щемливі кадри повернення захисників з полону: дивіться відео
Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо,
– наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що після 24 лютого 2022 року Україна повернула з полону 2526 українців та українок.
"Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!" – додав президент.
Черговий обмін полоненими: найголовніше
- В рамках останнього обміну вдалось повернути до України оборонців "Азовсталі", Бахмута, Маріуполя та острова Зміїний. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники.
- Серед них – 93 рядових та сержанта та двоє офіцерів. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато захисників перебували в полоні пораненими.
- Водночас до російських вояків під час процедури навідався командир Російського добровольчого корпусу Денис з позивним "Вайт Рекс". Він запропонував окупантам добровільно вступити до лав добровольчого формування. Неочікувано, один із полонених погодився "визволяти" Росію разом із повстанцями.
- Добровольцем виявився Владислав Ізмайлов з Самари, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнера". Він відмовився від обміну і виявив бажання стати бійцем РДК. Пригожин заявив, що Ізмайлов "відповість за свою зраду смертю".