Повернули тих офіцерів, яких не хотіла віддавати Росія, – Коордштаб про унікальність обміну
- В Україну повернулися 175 військових у межах чергового обміну з Росією.
- Особливістю цього обміну є повернення 25 офіцерів, яких Росія не хотіла віддавати.
Напередодні Великодня, 11 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 175 військових та 7 цивільних. До того ж, вдалося визволити з російського полону офіцерів.
Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Петро Яценко.
Які деталі 72-го обміну полоненими?
В Україну повернулися 175 військових. Це, зокрема, захисники Маріуполя, бійці Нацгвардії, Сил безпілотних систем, Сухопутних військ, а також прикордонники.
Як повідомив Яценко, особливістю цього обміну є те, що повертаються люди, які були бранцями Росії найдовше – їх взяли в полон ще у 2022-му.
Важливо й те, що додому повернулися 25 офіцерів. Раніше російська сторона віддавала офіцерів неохоче. Варто додати, що повернуті бійці захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.
Також з неволі повернули 7 цивільних. За словами Яценка, їх полонили росіяни ще у 2022-му переважно на Київщині, хоча є також люди з інших регіонів. Представник Коордштабу додав, що переговори щодо наступних обмінів тривають.
До слова, наприкінці березня керівник ГУР Олег Іващенко повідомив, що з 2022 року в результаті проведених операцій додому вдалося повернути майже 9 тисяч українських військових і цивільних. За його словами, саме 2025 рік став рекордним за кількістю звільнених.
Якими були останні обміни?
Нагадаємо, що в Україну повернули тіла 1 000 загиблих військовослужбовців унаслідок репатріаційних заходів із Росією 9 квітня.
5 березня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими, в межах якого додому повернулися 200 українців, серед них були оборонці Маріуполя. Вже 6 березня відбувся наступний етап: Україні вдалося звільнити ще 300 військових, а також двох цивільних. Серед повернених є бійці, які перебували в полоні понад рік, а дехто – ще з 2022 року.
При цьому звільнений полковник ДПСУ Станіслав Керод, який провів у російській неволі близько 200 днів, поділився з 24 Каналом свідченнями про жорстоке поводження та умови, в яких досі утримують українських полонених.