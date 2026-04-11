Після полону й ампутації: важкопоранений боєць поділився першими емоціями від повернення додому
У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня відбувся новий обмін полоненими. Додому повернулися 182 українці. Зокрема, 175 наших військових та 7 цивільних.
Важкопоранений Андрій розповів 24 Каналу, що дуже радий нарешті повернутися додому. Військовий понад пів року провів у госпіталі в Курську.
Що розповів військовий?
Військовий Андрій переніс ампутацію кінцівки. За його словами, зараз почуває себе нормально, але попереду консультація лікаря, яка визначить стан його здоров'я.
Звичайно, настрій хороший. Нарешті повернувся додому. Сім місяців був у госпіталі в Курську. Дуже радий, що повернувся. До останнього не вірив,
– поділився він.
Чоловік зауважив, що йому розповіли, що завтра вже Великдень. Він запевнив, що прекрасно себе почуває та вірить, що все буде добре.
Що відомо про обмін полоненими 11 квітня?
Володимир Зеленський повідомив, що 11 квітня Україна та Росія провели новий обмін полоненими. 175 військових та 7 цивільних повернулися додому. Зокрема, це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, які захищали Україну на різних напрямках.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів, що більшість звільнених військових утримували у полоні з 2022 року. Більшість з них – героїчні оборонці Маріуполя.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що попри труднощі вдалося повернути також 25 офіцерів, яких категорично не хотіла віддавати Росія. Вдома також нацгвардійці, яких взяли у полон під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.