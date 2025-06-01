"Наші вдома": щемливі кадри повернення полонених захисників в Україну

У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. В цей день додому повернулися важкопоранені та важкохворі бійці.

Частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісти. 24 Канал зібрав щемливі кадри 66-го обміну полоненими між Україною та Росією.

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Українські воїни повернулися з полону

12 червня з ворожого полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими / Фото: Володимир Зеленський

Серед звільнених також є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. За даними Координаційного штабу, всі визволені – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

У мережі показали щемливі кадри обміну полоненими / Фото: Координаційний штаб

У Координаційному штабі наголосили, що звільнені з полону бійці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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Обмін полоненими прокоментував начальник ГУР Кирило Буданов.

Вітаю визволених та їхні родини! Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати,

– написав він.

Буданов також підкреслив, що наступний етап обміну відбудеться найближчим часом.

12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими: дивіться відео

У цей день з російського полону повернулися також військовослужбовці ДПСУ.

Прикордонники опублікували перші кадри після обміну Фото: Держприкордонслужба

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за кожним таким обміном стоять зусилля десятків людей, складна дипломатія, тиск, перемовини, воля держави і віра рідних.

Він також підкреслив, що боротьба триває та подякував усім, хто залучений до цього процесу.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав щемливе відео з першими словами військових, яких звільнили з полону.

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