Уперше за все її життя: донечка зустрілася з батьком після його звільнення з полону – відео

Україна 13 вересня повернула ще 49 своїх захисників з полону. Серед наших бранців були й ті, які вперше за довгий час зустрілися зі своїми дітьми.

Такою була й історія однієї маленької українки, яка взагалі вперше з моменту свого народження побачила батька, якого звільнили з полону. У такі моменти і тата, і його доньку переповнювала радість та виступали сльози на очах.

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Як дівчинка вперше за життя зустріла батька після його полону

Мама дівчинки Катерина розповіла журналістам, що її чоловік потрапив в полон, коли вона була на 4 місяці вагітності. За словами жінки, він не знав, що у них буде дівчинка, і не знав, що вона народилася.

На жаль, листи він отримав не так давно, перший мій лист. Тому тільки недавно він дізнався, що взагалі в нього є дитина,

– зазначила жінка військового.

Зрештою її чоловіка змогли звільнити з полону, тому він вперше побачив донечку після її народження. Вони одразу ж познайомилися, а на обличчі у дівчинки миттєво заграла посмішка та пролунав веселий і радісний сміх.

Перша зустріч донечки з татом після його повернення з полону / Відео "Ми-Україна"

Окрім цього, на кадрах також видно, як дівчинка пригостила шоколадкою свого батька. Тато ж своєю чергою пишався, яка в нього красива донечка.

До слова, серед тих, кого Україні вдалося повернути з полону, були 23 жінки. Також вперше за рік додому змогли повернутися й бійці "Азову". Цього разу вдалося повернути 4 чоловіків і 11 жінок, службовців бригади.