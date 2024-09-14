Перші кроки на рідній землі: щемке відео 57 обміну полоненими

У суботу, 14 вересня, в Україну вдалося повернути ще 103 українських оборонців. У мережі показали кадри перших кроків звільнених громадян на рідній землі.

Загалом за останні два дні в Україні повернули 152 військових та цивільних. Зокрема, серед них переважна кількість військових, що були у полоні від початку повномасштабного вторгнення, у тому числі і бійці "Азову".

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Обмін полоненими між Україною та Росією

У "Слузі народу" продемонстрували, як виглядали перші кроки на рідній землі громадян, що вдалося повернути у рамках 56 обміну полоненими.

Звільнених захисників зустрічали українським стягом та щемкими словами: "Вітаємо вас вдома". Декілька людей підходять до прапора, обережно торкаються та цілують його. Це – нагадування, що вони нарешті вдома і російських полон лишився позаду.

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Серед звільнених 82 рядових й сержантів та 21 офіцера.

Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ,

– вказав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни.